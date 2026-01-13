Robinio Vaz, 4 gol in 373 minuti con l'OM: è il 2007 con la più alta percentuale realizzativa nei top 5 campionati

La Roma è ormai ad un passo da Robinio Vaz. Numeri importanti quelli del talento scuola OM. Tra i giocatori con almeno 4 gol segnati nei Big-5 campionati europei, infatti, solo Lamine Yamal (7 luglio 2007) è più giovane di Robinio Vaz (4 febbraio 2007); tra questi, il francese è quello con meno minuti giocati (373) e con la più alta % realizzativa (50%).

