Primavera, ROMA-CREMONESE 1-0 (17' Morucci): segui in tempo reale. Di Nunzio sfiora il raddoppio

12/01/2026 alle 14:43.
primavera

Dopo la sconfitta contro il Milan alla prima uscita del 2026, la Roma Primavera di mister Guidi ospita al Tre Fontane la Cremonese per tentare di accorciare sulle prime.

IL TABELLINO

ROMA: Marcaccini; Nardin, Terlizzi, Mirra; Marchetti, Panico, Di Nunzio, Cama; Della Rocca, Scacchi; Morucci A disp.: Stomeo, Litti, Almaviva, Zinni, Sugamele, Troiani, Maccaroni, Paratici, Carlaccini, Sarac, Forte.
All.: Guidi.

CREMONESE: Cassin; Patrignani, Galli Tessadri, Faye, Lickunas, Frey, Pavesi, Gashi Prendi, Bassi. A disp.: Malovec, Achi, Lamorte, Herzuah, Marino, Bozza, Biolchi, Marsi, Murante, Zilio, Raballo.
All.: Pavesi.

Arbitro: Manzo. Assistenti: Romagnoli-Cirillo

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo

32' - Della Rocca recupera palla in zona offensiva e serve Di Nunzio in area e va vicinissimo al gol del raddoppio.

20' Occasione per la Cremonese: dagli sviluppi di angolo, Mirra allontana come può e Prendi si coordina e trova un bel tiro sul primo pallo, bravo Marcaccini a farsi trovare pronto.

17' - GOL DELLA ROMALancio in profonditàdi Della Rocca per Morucci, che stavolta non sbaglia e porta in vantaggio i giallorossi.

13'Morucci vince il duello con Bassi, il tiro dell'attaccante è centrale.

12'Frey ci prova dalla distanza, senza trovare lo specchio di porta.

3' Morucci intercetta un passaggio e ci prova da dentro l'area, palla che va di poco fuori.

1' - Match al via