Primavera, ROMA-CREMONESE 1-0 (17' Morucci): segui in tempo reale. Di Nunzio sfiora il raddoppio

Dopo la sconfitta contro il Milan alla prima uscita del 2026, la Roma Primavera di mister Guidi ospita al Tre Fontane la Cremonese per tentare di accorciare sulle prime.
IL TABELLINO
ROMA: Marcaccini; Nardin, Terlizzi, Mirra; Marchetti, Panico, Di Nunzio, Cama; Della Rocca, Scacchi; Morucci A disp.: Stomeo, Litti, Almaviva, Zinni, Sugamele, Troiani, Maccaroni, Paratici, Carlaccini, Sarac, Forte.
All.: Guidi.
CREMONESE: Cassin; Patrignani, Galli Tessadri, Faye, Lickunas, Frey, Pavesi, Gashi Prendi, Bassi. A disp.: Malovec, Achi, Lamorte, Herzuah, Marino, Bozza, Biolchi, Marsi, Murante, Zilio, Raballo.
All.: Pavesi.
Arbitro: Manzo. Assistenti: Romagnoli-Cirillo
LA CRONACA DEL MATCH
Primo tempo
32' - Della Rocca recupera palla in zona offensiva e serve Di Nunzio in area e va vicinissimo al gol del raddoppio.
20' Occasione per la Cremonese: dagli sviluppi di angolo, Mirra allontana come può e Prendi si coordina e trova un bel tiro sul primo pallo, bravo Marcaccini a farsi trovare pronto.
17' - GOL DELLA ROMA. Lancio in profonditàdi Della Rocca per Morucci, che stavolta non sbaglia e porta in vantaggio i giallorossi.
13' - Morucci vince il duello con Bassi, il tiro dell'attaccante è centrale.
12' - Frey ci prova dalla distanza, senza trovare lo specchio di porta.
3' - Morucci intercetta un passaggio e ci prova da dentro l'area, palla che va di poco fuori.
1' - Match al via