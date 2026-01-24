Polonia, Ziolkowski vince il premio 'Rivelazione dell'anno': "Ringrazio Legia e Roma. È un'ulteriore motivazione per continuare a lavorare" (FOTO e VIDEO)

Giornata speciale per Jan Ziolkowski, giovane difensore centrale della Roma. Il classe 2005 è arrivato nella Capitale in estate per poco più di 6 milioni di euro dal Legia Varsavia e alla corte di Gian Piero Gasperini sta crescendo di partita in partita. Le ottime prestazioni fornite in stagione gli sono valse il premio di "Calciatore polacco rivelazione dell'anno" assegnato questa sera dal settimanale "Piłka Nożna": Jan ha battuto i due giovani dello Jagiellonia Białystok Sławomir Abramowicz e Oskar Pietuszewski. Ziolkowski non ha potuto partecipare all'evento, dato che domani la Roma scenderà in campo contro il Milan, e il premio è stato ritirato dal padre: "Voglio ringraziarvi da parte di Jan e dello staff che lavora con lui - le parole del papà -. Questo riconoscimento significa davvero molto per noi, perché quest'anno sono sbocciati tanti giovani talenti. Spero che possano essere il futuro della nazionale polacca. Grazie mille".

Successivamente Ziolkowski si è collegato in videochiamata: "Grazie per questo riconoscimento, è un'ulteriore motivazione per continuare a lavorare. Prima di tutto ringrazio il Legia Varsavia e la Roma, gli allenatori e i giocatori che mi supportano costantemente. Ovviamente ringrazio anche i miei genitori, che sono presenti all'evento, e anche la mia fidanzata che è a Roma con me". Poi continua: "Grande disciplina e ottima comunicazione nonostante la giovane età? Preferisco che siano i miei genitori a farmi i complimenti, non sta a me dirlo (ride, ndr). Comunque è una bella cosa...". Infine parla del fratello, il quale gioca a pallavolo: "Spero che anche lui a breve possa ricevere un riconoscimento. Probabilmente ci sta guardando e sta vedendo che suo fratello più piccolo sta ricevendo un premio, quindi deve impegnarsi. Ha grande potenziale, credo che non debba aspettare molto prima di ricevere un premio. Glielo auguro. Vi saluto e vi ringrazio nuovamente per il riconoscimento".

(foto account X Kanał Sportowy)



