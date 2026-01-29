Panathinaikos-Roma, Benitez: "Difficile giocare contro una squadra fortissima. Fortunati nel gol nostro e sfortunati nel loro"

Al termine del match tra Panathinaikos e Roma, ai microfoni di DAZN è intervenuto l'allenatore dei greci ed ex Napoli, Rafa Benitez. Ecco le sue parole.

RAFA BENITEZ AI MICROFONI DI SKY

Che effetto le ha fatto affrontare Gasperini?

"Un bravo allenatore, per noi era difficile. Abbiamo 10 giocatori, gli altri infortunati. Difficile giocare contro una squadra fortissima. Abbiamo avuto fortuna nel gol e sfortuna nel gol subito”.

Chi vince il campionato?

“Mi piacerebbe il Napoli ma non è così facile. L’Inter ha la rosa più forte”.

Come ha visto il Napoli?

"Credo che lo scorso anno hanno fatto un bel percorso, non è facile restare a questi livelli. La squadra è forte a la Champions è diversa, gli errori si pagano".