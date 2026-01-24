Murales di De Falchi vandalizzato, la promessa dell'artista Drugi: "Tornerà al suo posto" (FOTO)

A meno di 24 ore dalla sua realizzazione, il murales dedicato ad Antonio De Falchi in via della Madonna dei Monti, a Roma, è stato vandalizzato. L'opera, creata dallo street artist Drugi, è stata rovinata con il volto del giovane tifoso romanista, ucciso nel 1989, strappato via dalla parete. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso artista, che ha condiviso sui social le immagini del murales imbrattato, condannando fermamente il gesto. Drugi ha però immediatamente promesso che il tributo a De Falchi non verrà cancellato: l'opera sarà ripristinata e tornerà al suo posto, a testimonianza del valore simbolico che quella figura rappresenta per tutta la tifoseria della Roma.



