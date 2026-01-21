Mourinho e il regalo dei tifosi della Roma incontrati a Torino: "Torno? Non si sa mai..." (FOTO)

Tuffo nel passato per José Mourinho, il quale si trova a Torino con il suo Benfica per affrontare la Juventus in occasione della settima giornata della fase a gironi di Champions League. Ieri sera lo Special One ha ricevuto uno sorpresa in hotel da alcuni tifosi della Roma, i quali hanno portato all'allenatore un cartellone a tinte giallorosse. Il tecnico è sceso per incontrare i sostenitori e si è emozionato per il regalo ricevuto. Mourinho ha apprezzato il pensiero e alla domanda su un possibile ritorno nella Capitale ha risposto "Non si sa mai...".