Marsiglia, De Zerbi elogia Vaz: "Mi ricorda Osimhen. Merita di fare carriera, ma deve continuare ad avere fame"

Che l'allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, fosse "pazzo" per Robinio Vaz non è una novità. Dopo aver fatto esordire con il club francese e averlo aiutato nella sua crescita, avrebbe voluto trattenerlo con sé ma ciò non è potuto accadere. Il tecnico italiano, però, ha comunque elogiato il neoacquisto della Roma e non ha dubbi che possa arrivare a fare una grande carriera. Ecco le sue parole.

"Robinio Vaz, con le dovute proporzioni, mi ricorda il primo Osimhen. È un giocatore tutto istinto, deve raffinarsi tecnicamente, ma è già migliorato molto rispetto a quando è arrivato in prima squadra. È un 2007, ma con noi a Marsiglia ha fatto tanto. A un certo punto ha iniziato ad allenarsi un po' così e così... Poi ho saputo dei problemi contrattuali. Viene dalle banlieue di Parigi e merita di fare carriera. Ma deve mantenere viva la sua fame, altrimenti rischia di perdersi".