Mancini, Pellegrini e Cristante: Capodanno in pigiama..

Il Capodanno appena trascorso è stato decisamente diverso dal solito per tre protagonisti della Roma: Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Bryan Cristante. I tre giallorossi hanno scelto di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in modo semplice e divertente, lontano dai classici cenoni o dalle serate mondane.Come mostrato da alcuni contenuti condivisi sui social, i tre calciatori hanno accolto il 2026… in pigiama! Una scelta originale che ha subito attirato l’attenzione dei tifosi, divertiti dal clima familiare e genuino con cui i giocatori hanno deciso di salutare l’anno nuovo. Nessun abito elegante o location esclusiva, ma una serata tra sorrisi, affetto e leggerezza, trascorsa in compagnia delle rispettive famiglie.Una pausa breve ma preziosa, quella di fine anno, perché già nel pomeriggio di oggi i giallorossi torneranno a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni stagionali. Prima di rimettersi al lavoro, però, Pellegrini, Mancini e Cristante hanno voluto concedersi questo momento di spensieratezza, perfettamente in linea con lo spirito di gruppo e la complicità che li lega anche fuori dal campo.