Zirkzee nemmeno in panchina per il derby contro il City. Dallo United: fuori per un colpo subito

Oggi Michael Carrick farà il suo esordio sulla panchina dello United nel derby contro il Manchester City. Non prenderà parte al match Joshua Zirkzee, che non andrà neppure in panchina. Da capire se si tratta di una semplice scelta tecnica o di un possibile indizio di mercato.
Introducing your derby day Reds ❤️?
— Manchester United (@ManUtd) January 17, 2026
Come scrive il giornalista inglese Simone Stone, seconda quanto filtra dal Manchester United, Zirkzee non è stato convocato per il derby contro il City per via di un colpo subito.
Joshua Zirkzee out with a 'knock' acc to Man Utd.
— Simon Stone (@sistoney67) January 17, 2026