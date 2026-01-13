Clicky

Manchester United: Carrick nuovo allenatore fino al termine della stagione (FOTO)

13/01/2026 alle 20:26.
michael-carrick

Ora è ufficiale, dopo le ultime indiscrezioni: Michael Carrick guiderà il Manchester United fino al termine della stagione. Dopo l'esonero di Amorim, i Red Devils hanno scelto di affidarsi all'ex giocatore e capitano per concludere la stagione in corso. Con il cambio in panchina è da verificare anche il futuro di Joshua Zirkzee, cercato dalla Roma sul mercato.