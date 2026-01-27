Linari: "L'inno della Roma è magico, mi fa venire i brividi" (VIDEO)

SPORTITALIA - Ospite del programma 'Mundialito', l'ex difensore della Roma Femminile Elena Linari ha parlato della sua esperienza in giallorosso: "Roma è passione, amore per la città e per i colori giallorossi. Con Gasperini si vede dallo stadio sempre pieno, i tifosi seguono la squadra in casa e in trasferta". "C'è una cosa che ricorderò sempre: l'inno della Roma è magico, mi fa venire ancora i brividi e lo ascolto tutte le volte che posso - ha detto l'attuale giocatrice del London City Lionesses -. Aver avuto la possibilità di vivere l'Olimpico con il Barcellona in Champions League è stata una grandissima soddisfazione. Ho vissuto il boom della Roma Femminile, sono stata fortunata. Abbiamo creato una squadra vincente, portando la Roma dove merita di stare, sono contenta di aver incontrato ragazze che mi hanno fatta crescere. Ci sono stati alti e bassi, abbiamo anche sofferto ma è stata una cosa bella essere riuscite a far avvicinare persone e tifosi".