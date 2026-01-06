Lecce-Roma, Trinchera: "Vogliamo dare soddisfazioni ai tifosi e muovere la classifica”

Prima del fischio di inizio del match tra Lecce e Roma, ha parlato il ds dei salentini Stefano Trinchera. Le sue parole:

TRINCHERA A DAZN

Dopo la Juventus arriva la Roma, che gioca uomo contro uomo a tutto campo.

“Siamo preparati, consapevoli che la Roma è un’altra grande squadra. Noi abbiamo dalla nostra il pubblico delle grandi occasioni, in uno stadio dove vogliamo dare soddisfazioni e muovere la classifica”.

Dobbiamo attenderci qualcosa a breve dal mercato?

“Abbiamo dichiarato che abbiamo un’identità di squadra, crediamo molto nel nostro gruppo e non stravolgeremo l’organico. Avremo voglia di accontentare qualche ragazzo che sta giocando poco, poi magari se capiteranno delle opportunità le forzeremo al volo”.

L’allenatore ha chiesto qualcosa in zona offensiva?

“Crediamo molto in Camarda e stulic, il gol dobbiamo cercarlo attraverso il lavoro e il gioco senza precluderci la possibilità di fare altre cose. Comunque crediamo molto in loro, sono i nostri attaccanti di riferimento”.