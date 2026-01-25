Lazio, la nota su Romagnoli: "Non è sul mercato, rimarrà biancoceleste"

Stop alle voci di mercato, Alessio Romagnoli non si muove. Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha blindato il suo difensore, spegnendo ogni indiscrezione di mercato circolata negli ultimi giorni. "La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste", si legge nella nota diramata dal club.

La società ha poi specificato che, nonostante le "diverse richieste pervenute", la volontà è "ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership".

(sslazio.it)