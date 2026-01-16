Lazio, il ds Fabiani: "Accaduti fatti strani nella trattativa per Taylor, presenterò una denuncia"

"A breve il sottoscritto presenterà una denuncia per fatti molto strani accaduti nella trattativa per Taylor, siccome lavoro per il bene della società interverrò e denuncerò personalmente alla Procura ella Repubblica e alla Federazione. Deve finire l'ingresso di persone per trarre vantaggi, io non sono ricattabile e lo dice la mia storia, andrò avanti per la mia strada. Fino a quando avrò la fiducia della società e della famiglia Lotito, la Lazio non si farà prendere in giro". Lo ha detto il ds del club romano, Angelo Fabiani, durante la presentazione di Kenneth Taylor e Petar Ratkov. "Questi signori qui alla Lazio non passano. Alla firma di Taylor mi sono sentito orgoglioso di rappresentare la famiglia Lazio"