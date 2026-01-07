Clicky

Lazio: ecco il nuovo acquisto Ratkov... e c'è chi grida 'Forza Roma' (VIDEO)

07/01/2026 alle 22:53.
raktov-lazio

Dopo il mercato bloccato la scorsa estate, la Lazio accoglie Petar Ratkov in questa sessione invernale di trattative: l'attaccante, che passa in biancoceleste dal Salisburgo, è sbarcato oggi in città. Ma al suo arrivo, immortalato dai video dei cronisti presenti, c'è un tifoso romanista che grida 'Daje, forza Roma' in sottofondo.