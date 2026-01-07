Lazio: ecco il nuovo acquisto Ratkov... e c'è chi grida 'Forza Roma' (VIDEO)

Dopo il mercato bloccato la scorsa estate, la Lazio accoglie Petar Ratkov in questa sessione invernale di trattative: l'attaccante, che passa in biancoceleste dal Salisburgo, è sbarcato oggi in città. Ma al suo arrivo, immortalato dai video dei cronisti presenti, c'è un tifoso romanista che grida 'Daje, forza Roma' in sottofondo.
⚪️?Dopo 399 giorni, sbarca di nuovo a Roma un acquisto della #Lazio: ecco Petar #Ratkov dal Salisburgo
E c’è anche un… disturbatore romanista?@calciomercatoit pic.twitter.com/taHCs37Uiu
— Francesco Iucca (@francescoiucca) January 7, 2026