IL TEMPO (L. PES) - La Roma vira su Malen. Lo stop del Manchester United per Zirkzee e l'attesa infinita per la risposta di Raspadori obbligano il ds a percorrere altre piste. Tra le più calde c'è quella dell'attaccante olandese dell'Aston Villa. Nelle ultime ore Massara ha trovato l'accordo per un prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina al costo del trasferimento di un anno fa, ma, deve convincere l'attaccante, che non ha ancora aperto alla formula del trasferimento. Il ds giallorosso, nel frattempo, continua ad aspettare una risposta da Raspadori in quella che si aggiunge alle innumerevoli telenovele del mercato della Roma. Oggi l'ex Napoli sarà raggiunto dal suo agente Tullio Tinti e dal loro colloquio potrebbe emergere la risposta definitiva. Domani l'Atletico Madrid gioca in Coppa del Re e una convocazione potrebbe convincere Massara a lasciare il tavolo delle trattative. Dietro il suo temporeggiamento c'è la speranza che il Napoli, ceduto Lucca, possa riportarlo a casa. Nessuna novità sul fronte Zirkzee: il Manchester United tiene il mercato bloccato almeno fino alla nomina del nuovo allenatore, anche se l'ex Bologna spera di raggiungere Gasperini senza forzare con il club. Resta in piedi la trattativa per il giovane Robinio Vaz: i costi restano alti e c'è concorrenza ma il profilo piace a Trigoria e sono determinati a portare avanti l'operazione. Sullo sfondo i nomi di Tel, Giovane e Gudmundsson. Tra coloro che attendono lo sbarco di un attaccante c'è Baldanzi. L'ex Empoli è vicino alla Fiorentina ma senza l'arrivo di rinforzi non c'è possibilità di partenza. La Roma aspetta anche una risposta del Tottenham per la prima offerta recapitata per Radu Dragusin. Il romeno ha aperto al trasferimento e la proposta di Massara è quella di un prestito con diritto. Interesse anche per l'esterno della Fiorentina Fortini che però sembra voglia rimanere alla Viola.