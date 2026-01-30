Karsdorp in pausa dal calcio: "Devo pensare a mio figlio. La Conference con la Roma incredibile. Mourinho? Amore-odio"

Lontano dai campi da quasi un anno, l'ex terzino della Roma Rick Karsdorp ha rotto il silenzio e ha spiegato i motivi della sua pausa dal calcio. Una scelta dettata principalmente da motivi familiari. L'olandese ha infatti deciso di dedicare più tempo a suo figlio Kylian, di 6 anni, affetto da autismo, per seguirlo in un percorso di terapie specifiche. "Ho preso la decisione di non scegliere un club in estate per occuparmi di altre cose," ha dichiarato. "Mio figlio ha l'autismo. A un certo punto della vita pensi a cosa puoi cambiare per lui. Vuoi il meglio per tuo figlio".

Karsdorp ha poi ripercorso i suoi sette anni in giallorosso, un'esperienza definita "con molti alti e bassi". Tra i momenti più belli, ha citato il rinnovo del contratto dopo un periodo difficile e, ovviamente, la vittoria della Conference League a Tirana. "Vincere un trofeo con la Roma... quello che ho vissuto lì è stato incredibile. Molto più grande del titolo vinto a Rotterdam. Il giro sul bus scoperto è durato cinque ore per arrivare al Colosseo". Non è mancata una riflessione sul rapporto con Mourinho, una "relazione di amore-odio" che ha contribuito alla sua decisione di fermarsi: "Quando vivi qualcosa di così terribile... fa male. Ho vissuto così tanto che dire di amare Mourinho è un po' esagerato".

Il terzino, però, non ha ancora chiuso definitivamente la porta al calcio: "Non chiudo il libro in modo definitivo. Fino all'estate non giocherò, in ogni caso".

