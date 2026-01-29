Instagram, Ziolkowski: "Primo gol e top 8, Daje Roma". Mancini si scusa: "Grazie per aver lottato anche per me" (FOTO)

Protagonista assoluto della serata della Roma in Europa League è stato Jan Ziolkowski. Oltre ad un'ottima prestazione, il polacco ha segnato anche il suo primo gol con la maglia giallorossa fissando il punteggio del match contro il Panathinaikos sull'1-1 e regalando ai giallorossi gli ottavi di finale. L'ex Legia Varsavia ha commentato così tramite un posto pubblicato sul suo profilo Instagram: "Primo gol, top 8. Daje Roma".





Protagonista in negativo, invece, è stato Gianluca Mancini che con un cartellino rosso al minuto 14 ha rischiato di compromettere il match della Roma. Il difensore ha chiesto scusa tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: "Bravi ragazzi, complimenti a tutti. Grazie per aver lottato anche per me".

Anche l'infortunato Stephan El Shaarawy, da casa, si è complimentato con i suoi compagni di squadra: "Grande risultato. Complimenti a tutti".

Niccolò Pisilli tramite una storia Instagram fa i complimenti a Jan Ziolkowski per il gol segnato al Panathinaikos: "Bravo kurva".