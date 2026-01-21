FOTO - La tradizione annuale di Dybala: una maglia della Roma per festeggiare i 105 anni dell'amico Oscar D'Olivo

Un gesto speciale, che si ripete anno dopo anno e che testimonia un legame con le proprie radici. Paulo Dybala ha voluto omaggiare ancora una volta il suo amico e compaesano Oscar D'Olivo, che ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 105 anni. Come riportato dal portale argentino Infobae, la Joya ha inviato al signor D'Olivo una maglia della Roma personalizzata, con il suo nome e il numero 105 stampato sulla schiena. Una tradizione che Dybala porta avanti da quando l'anziano amico ha compiuto 98 anni, inviandogli ogni anno una casacca con il numero corrispondente alla sua età.

Il signor Oscar, originario di Colonia Caroya, la stessa zona della provincia di Córdoba da cui proviene Dybala, ha festeggiato circondato dall'affetto di familiari e amici. Durante la festa ha ricevuto anche un curioso riconoscimento dal servizio di emergenza locale, per non aver mai avuto bisogno di chiamarli negli ultimi 30 anni.

(foto: @infobae)



