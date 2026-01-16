Infiltrazioni mafiose e legami tra club e clan: lunedì verranno ascoltate Juve e Milan. Martedì la Roma

Il prossimo lunedì 19 gennaio si svolgeranno le audizioni davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere sulle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra club e clan. In commissione saranno sentiti alle 14.30 Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, alle 15.30 Paolo Scaroni, presidente del Milan; il giorno successivo, martedì 20 gennaio alle 10.30 saranno auditi Maurizio Lombardo, Lucia Bernabé e Carlo Feliziani Turchi della Roma.

