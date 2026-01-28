GASPERINI: "Domani siamo pochi. Mercato imprevedibile, prima chiude e meglio è. Angelino ha avuto un'ottima ripresa, i suoi valori sono in crescita"

SKY SPORT - Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di domani sera contro il Panathinaikos, a pochi minuti dalla conferenza stampa pre-match. Le sue parole:

Vincendo si evitano i play off.

"Sì, chiaro che la nostra intenzione è quella di evitare il play off se possibile. Siamo dentro i primi otto, l'ultima giornata è sempre quella più indisdiosa. Si arriva sempre con qualche acciacco, poi inutile evitare che questo momento il campionato è sempre più"

Angeliño lo abbiamo visto più tonico…

"È vero. Ha avuto un'ottima ripresa negli ultimi dieci giorni. Tutti i suoi valori sono in crescita, speriamo che abbia superato questa sua difficoltà e che possa ritornare il giocatore di prima".

Che tipo di scelte farà?

"Siamo numericamente pochi, è difficile. Abbiamo tanti esterni e pochi attaccanti, ma cercheremo di fare il massimo. La partita lo merita, potremmo evitare i playoff. Sto pensando fortemente di mettere uno tra Mancini e Ndicka centravanti. Sono molto bravi e fanno gol (ride, ndr)".

Si sta per chiudere il mercato. Ha la percezione che si possa concludere qualcosa?

"Non lo so. Il mercato di gennaio è sempre imprevedibile, figuriamoci gli ultimi giorni. Tutto sommato, prima si chiude, meglio è!".

Si aspettava questa Roma terza in classifica e che si gioca l'accesso tra le prime 8 in Europa?

"Dire programmatico, no. Ma è dall'inizio che cerchiamo di fare il massimo, ogni partita ci ha fatto crescere. Anche contro il Milan, la prestazione ci ha soddisfatto. Anche nelle difficoltà di inizio gennaio con giocatori fuori ed emergenze, ci sia stata un'ulteriore accelerata da parte del gruppo che ci ha portati in alto in classifica. Viaggiamo cercando il massimo da ogni gara, la consapevolezza di questo gruppo è più alta di qualche settimana fa".