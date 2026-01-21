Friedkin: l'aumento di capitale della Roma sale a 800 milioni. Gli investimenti totali sfiorano il miliardo

Continua l'impegno del Friedkin Group nel mondo Roma. Come rivelato dal portale che si occupa di finanza, lo scorso 22 dicembre è andata in scena un'assemblea della società giallorossa ed è stata deliberata la decisione di incrementare il valore dell’aumento di capitale approvato la prima volta nell’ottobre 2019 da James Pallotta. La cifra è salita da 650 a 800 milioni di euro e il termine ultimo per l’esecuzione di esso è stato prorogato al 31 dicembre 2026. Nella stagione 2025/26 la proprietà ha già versato 50 milioni e in totale Dan Friedkin ha investito 976.6 milioni nella gestione della Roma: 199 milioni per l'acquisto, 25.9 per l’opa e 751.7 per la gestione del club.

(calcioefinanza.it)