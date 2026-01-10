FOTO - Roma-Sassuolo 0-0 HT

Si chiude a reti bianche un primo tempo complicato e ricco di tensione per la Roma. I giallorossi faticano a costruire gioco e subiscono le ripartenze del Sassuolo, salvati in due occasioni da un super Svilar, miracoloso prima su Koné e poi su Fadera. La nota più negativa, però, è l'infortunio di Evan Ferguson: l'attaccante irlandese, dopo un colpo al gluteo, è costretto a uscire al 39' lasciando il posto a El Shaarawy. Per la Roma poche occasioni, con Dybala e Soulé che non riescono a impensierire Muric, e tanto nervosismo, con i gialli a Koné, Hermoso e anche a un infuriato Gasperini. Ecco le foto dei primi 45 minuti di gioco:



