FOTO - Roma-Milan, Angelino in tribuna ad assistere al match

Angeliño, assente da tempo dai campi di gioco a causa di un infortunio, non ha voluto mancare al big match contro il Milan ed è presente allo Stadio Olimpico. Il terzino spagnolo sta assistendo alla partita dalla tribuna, un segnale di vicinanza alla squadra in una delle sfide più importanti della stagione. Un modo per sentirsi parte del gruppo, in attesa di poter tornare a dare il suo contributo direttamente sul terreno di gioco.