FOTO - Roma-Milan 0-0 HT

Un primo tempo dominato, ma chiuso a reti bianche. La Roma assedia il Milan per tutti i primi 45 minuti, creando una quantità industriale di palle gol, ma sbatte ripetutamente su un Maignan in versione super e sulla propria imprecisione. L'assedio giallorosso porta la firma soprattutto del neo-acquisto Donyell Malen, che si rende pericoloso in almeno quattro occasioni. Anche Koné, Soulé e, nel finale, Cristante vanno vicinissimi al vantaggio, ma il risultato non si sblocca. Per il Milan solo un lampo in avvio con Saelemaekers. Ecco le foto del match: