FOTO - Reunion giallorossa a Dubai: Candela è con Totti, Delvecchio, Panucci, Lima e Aldair

Un tocco di nostaglia per i tifosi della Roma scorrendo sul profilo social di Vincent Candela. L'ex terzino francese ha pubblicato uno scatto direttamente da Dubai che ritrae un po' di storia giallorossa: insieme a lui ci sono Francesco Totti, Aldair, Marco Delvecchio, Christian Panucci e Francisco Lima. Un gruppo che ha fatto sognare la Capitale, riunitosi negli Emirati Arabi. "Viva il calcio, un’arte fatta di passione e di cultura", la didascalia scelta da Candela per celebrare il legam che ancora unisce questi ex compagni di squadra.



