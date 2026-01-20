Clicky

FOTO - Nuove indiscrezioni sulla maglia home 2026/27: dal ritorno del vecchio stemma alle strisce oblique rosse

20/01/2026 alle 13:48.
Continuano a rincorrersi le indiscrezioni legate alla maglia home che la Roma indosserà nella stagione 2026/2027. Il portale portoghese Gollo svela ulteriori dettagli sulla divisa che i giallorossi vestiranno nelle partite casalinghe. Il kit avrà diverse tonalità di rosso e su maniche, spalle e colletto saranno presenti le iconiche strisce (in questo caso gialle) dell'Adidas. Sul petto comparirà il vecchio stemma del club, mentre la maglietta sarà caratterizzata da alcune bande oblique di colore rosso scuro.

(Foto Account X Gollo)