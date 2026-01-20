FOTO - Nuove indiscrezioni sulla maglia home 2026/27: dal ritorno del vecchio stemma alle strisce oblique rosse

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni legate alla maglia home che la Roma indosserà nella stagione 2026/2027. Il portale portoghese Gollo svela ulteriori dettagli sulla divisa che i giallorossi vestiranno nelle partite casalinghe. Il kit avrà diverse tonalità di rosso e su maniche, spalle e colletto saranno presenti le iconiche strisce (in questo caso gialle) dell'Adidas. Sul petto comparirà il vecchio stemma del club, mentre la maglietta sarà caratterizzata da alcune bande oblique di colore rosso scuro.

(Foto Account X Gollo)

Os primeiros rumores de equipamentos para a próxima época já começam a aparecer. ?



Entre regressos a looks mais clássicos e algumas propostas mais arrojadas, estes são alguns dos primeiros designs que começam a aparecer para 2026/27.



Qual é o teu favorito até agora? ⤵️ pic.twitter.com/FnOfKUYsAA — Gollo (@gollofootball) January 18, 2026



