Panathinaikos-Roma: tifosi in corteo verso il meeting point. Cori con i sostenitori greci (FOTO e VIDEO)

In attesa della sfida di Europa League contro il Panathinaikos, i tifosi della Roma hanno iniziato a radunarsi nella capitale greca. Mentre il punto d'incontro ufficiale designato è l'area del Kallimarmaro, i gruppi dei sostenitori giallorossi si sono dati appuntamento nella suggestiva piazza di Monastiraki, nel cuore della città, per iniziare il corteo verso il meeting point.

Un primo assaggio dell'atmosfera che si respirerà stasera allo stadio, con i tifosi giallorossi pronti a far sentire il loro calore e a rinnovare lo storico gemellaggio con la tifoseria del Panathinaikos. Cori e scatti tra tifosi del Panathinaikos e quelli della Roma che hanno posato insieme con la pezza "Fratres aeterni".



