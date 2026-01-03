FOTO - Atalanta-Roma 1-0 HT

Inizia in apnea il primo tempo della prima partita dell’anno della la Roma. I giallorossi sono sotto 1-0 in casa dell’Atalanta e senza aver mai tirato verso la porta difesa da Carnesecchi. Una prima frazione che inizia subito con la rete di Scalvini che scombina i piani tattici della squadra capitolina. Da quel momento in poi la Roma fatica a superare la metà campo e l’Atalanta prende campo. Alla mezz’ora la Dea trova anche il raddoppio con l’ex Scamacca. La squadra di Gasperini viene salvata da un lunghissimo check del Var. Ecco le migliori immagini del primo tempo.

