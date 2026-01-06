Emergenza Champions

[...] Senza la difesa titolare, con un attacco sterile, un centrocampo con gli uomini contati e soprattutto (ancora) senza alcun rinforzo, nel giorno della Befana va a giocarsi sul campo del Lecce un piccolo pezzo di futuro. La sua Roma ha già fatto tanto, ma per i miracoli non è attrezzata: servono rinforzi, si sa, e soprattutto occorre tornare a vincere con una certa continuità. Da subito. Il quarto posto è diventato improvvisamente sfuggente: la Juve, da quando c'è Spalletti in panchina, è tornata a sedersi al tavolo delle grandi (e stasera giocherà contro il Sassuolo a Reggio Emilia) e appena dietro cresce sempre di più il Como, impegnato alle 15 in casa del Pisa. [...] Insomma, la situazione comincia a farsi pesante e da qui in avanti ogni errore ti porta inevitabilmente a rincorrere. E l'ambiente romano, dall'esaltazione ha cominciato a sentire odore del solito sesto-settimo posto. Gasp rimpiange il tempo in cui la sua Roma, il 30 novembre, non sei mesi fa, attendeva il Napoli all'Olimpico da prima in classifica. [...] Da quella notte contro il Napoli, qualcosa è cambiato e tanto è andato storto: solo due le vittorie ottenute dai giallorossi in sei partite, fuori casa la squadra di Gasp si è fermata proprio a Cremona, da quel pomeriggio di 44 giorni fa sono arrivate le sconfitte di Cagliari, Torino e Bergamo. Tradotto: tre posizioni perse e quarto posto non più così scontato. C'è da sudare e la corsa è appena cominciata. [...] Gasp si aspettava un rinforzo in attacco già dalla partita di oggi a Lecce, ma dovrà farne a meno, suo malgrado. Da qui in avanti non si può più derogare: gli impegni sono tanti e tutti decisivi, vista la situazione. [...] Chissà se a febbraio, Gasp sarà meno preoccupato e nervoso? Oggi al "Via del Mare", intanto, vedremo una Roma inedita, senza otto giocatori-forse nove con Soulé la maggior parte titolari: Mancini, Ndicka, Hermoso, El Aynaoui, Pellegrini, Bailey e Baldanzi, più Gollini, il secondo portiere, infortunato dell'ultima ora. [...] Non potendo fare altro, si aggrappa a Dybala, l'uomo con maggiori qualità tecniche ma fisicamente spento. Il declino dell'argentino sta costando caro alla Roma: Paulo è fermo alla rete segnata in campionato contro il Sassuolo, il 26 ottobre scorso, un digiuno così lungo non gli era mai capitato. E purtroppo per Gasp, la famosa Roma senza Dybala - tanto invocata da Mourinho e Ranieri - è molto simile a quella con Dybala.

(Il Messaggero)