El Aynaoui: il centrocampista tornerà mercoledì a Roma

Gian Piero Gasperini si prepara ad abbracciare di nuovo Neil El Aynaoui. Il centrocampista farà ritorno mercoledì a Roma dopo essere stato impegnato in Coppa d'Africa: El Aynaoui è stato tra i protagonisti del Marocco nella competizione, giocando sempre titolare, fino alla finale persa dalla sua Nazionale contro il Senegal nella sfida disputata ieri sera. Tra l'altro, ieri il romanista è rimasto in campo durante tutto il match con una vistosa fasciatura dopo uno scontro di gioco che gli ha causato una ferita sul sopracciglio.