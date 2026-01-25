Dzeko in gol all'esordio con lo Schalke: il bosniaco segna all'87' e dà il via alla rimonta (VIDEO)

Esordio da sogno per Edin Dzeko, trasferitosi dalla Fiorentina allo Schalke 04 nella sessione invernale di calciomercato. Arrivato in Germania tre giorni fa, l'attaccante bosniaco è partito dalla panchina e l'allenatore Miron Muslic lo ha mandato in campo al minuto 67 con il risultato di 0-1 per il Kaiserslautern. All'83' arriva lo 0-2 degli ospiti, ma l'ex centravanti della Roma accorcia le distanze al minuto 87 (stop di petto e conclusione di prima dall'interno dell'area di rigore) e al 90' Karaman sigla la rete del definitivo 2-2. In seguito a questo pareggio lo Schalke resta primo in classifica con 39 punti in 19 giornate, seguito da Darmstadt a 37 e Padeborn a 36.

Class is permanent!

Edin Džeko scores on his debut for Schalke 04.



Get used to it Schalke fans #S04 pic.twitter.com/VCST1Pg6wp — Stručni Štab (@strucnistab) January 25, 2026



