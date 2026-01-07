Dovbyk, lesione muscolare di lieve entità: condizioni da valutare giorno per giorno

Arrivano aggiornamenti ufficiali dall'infermeria della Roma riguardo le condizioni di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino si è sottoposto oggi agli esami strumentali dopo il problema accusato ieri contro il Lecce, che lo ha costretto alla sostituzione.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra. Una diagnosi che esclude problemi gravi, ma che costringerà comunque il giocatore a un periodo di stop. Le sue condizioni verranno monitorate e valutate dallo staff medico giorno dopo giorno, per definire con precisione i tempi di recupero e il suo rientro in gruppo.