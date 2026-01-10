Curva Sud, lo sfottò ai laziali: "Ritrovata a Ponte Milvio...". Esposta la "E" dell'errore nello striscione per Brigitte Bardot (FOTO)

Non solo il tifo per la squadra, ma anche l'immancabile ironia verso i rivali di sempre. Durante la partita contro il Sassuolo, la Curva Sud ha esposto uno striscione di sfottò rivolto agli ultras della Lazio, prendendo di mira un recente errore grammaticale. Qualche giorno fa, infatti, i tifosi biancocelesti avevano omaggiato l'attrice Brigitte Bardot con uno striscione che recitava "Je ne regrette rien, au revoire Brigitte", commettendo però un errore di ortografia, avendo aggiunto una "e" finale a "revoir". La Curva Sud non ha perso l'occasione: nel cuore del tifo giallorosso è apparsa una grande "E" di colore blu, accompagnata dalla scritta: "Ritrovata a Ponte Milvio...".

Un modo ironico e tipicamente romano per "restituire" la lettera di troppo, immaginando fosse stata persa proprio a Ponte Milvio, storico punto di ritrovo della tifoseria laziale.