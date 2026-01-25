Crisi Benfica, 200 tifosi protestano davanti al centro sportivo: ultras a colloquio con Mourinho

L'avventura di José Mourinho al Benfica si sta rivelando deludente e in 26 partite alla guida delle Aquile ha ottenuto 15 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte tra tutte le competizioni. Nella valutazione pesa il terzo posto in classifica in Portogallo, a -6 dallo Sporting secondo (una partita in più) e addirittura a -10 dal Porto capolista. I tifosi non sono soddisfatti e nella giornata di 200 sostenitori si sono presentati al centro sportivo del club: il direttore generale Mario Branco li ha invitati a entrare e ha organizzato un colloquio con lo Special One, il direttore tecnico Simão Sabrosa e i capitano Nicolas Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes e Tomás Araújo. Ecco la nota del club: "Un gruppo di tifosi del Benfica si è recato spontaneamente e pacificamente sabato mattina, 24 gennaio, al Benfica Campus, a Seixal, dopo essere stato invitato e autorizzato ad entrare dal direttore generale, Mário Branco, che ha organizzato un incontro al quale hanno partecipato anche il direttore tecnico, Simão Sabrosa, l'allenatore, José Mourinho, e i capitani della squadra, Nico Otamendi, António Silva, Fredrik Aursnes e Tomás Araújo.

La conversazione, alla quale hanno preso la parola i rappresentanti del gruppo di tifosi e anche Mário Branco, José Mourinho, Simão Sabrosa e Nico Otamendi, si è svolta in un clima di grande rispetto, cordialità e spirito costruttivo, concludendosi con la garanzia di un rafforzamento dell'impegno di unione che, più che mai, deve prevalere in questa fase, di fronte alle sfide che il SL Benfica dovrà affrontare fino alla fine della stagione".

(slbenfica.pt)