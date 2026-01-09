Coppa Italia Primavera, Feola elimina la Lazio: l'ex romanista segna il rigore decisivo con il cucchiaio (VIDEO)

In questi giorni sono andate in scena le partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera e, a sorpresa, l'Hellas Verona ha eliminato la Lazio. Terminati i tempi regolamentari sul punteggio di 1-1, la gara è proseguita ai calci di rigore e a trionfare sono stati gli scaligeri: i biancocelesti hanno fallito tre penalty, mentre i padroni di casa ne hanno messi a segno tre. A rubare la scena è William Feola, difensore classe 2006 dell'Hellas Verona con un passato anche nel settore giovanile della Roma: l'ex giallorosso ha calciato il rigore decisivo e lo ha fatto con grande personalità, ovvero battendo il portiere avversario con un cucchiaio. Il ventenne ha lasciato la Capitale a titolo definitivo nella passata stagione, ma la Roma ha mantenuto il 40% sulla futura rivendita.

