Ciampino: Robinio Vaz è atterrato a Roma (FOTO e VIDEO)

La Roma accoglie Robinio Vaz. Il talento classe 2007, che arriva dal Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto in un affare da 25 milioni di euro complessivi, è sbarcato nella Capitale intorno alle 19.30, nel giorno in cui la Roma è impegnata col Torino allo Stadio Olimpico nella sfida di Coppa Italia. Domani l'attaccante sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi.



