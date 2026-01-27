Calciomercato: Sarri vuole Zaniolo alla Lazio

La Lazio vuole Nicolò Zaniolo. A lanciare la clamorosa indiscrezione è l'emittente radiofonica a tinte biancocelesti, che rivela come l'allenatore Maurizio Sarri abbia chiesto alla società di acquistare il calciatore dell'Udinese per rinforzare il reparto offensivo. L'ex attaccante della Roma è molto apprezzato dal tecnico laziale e negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato il club capitolino potrebbe fare un tentativo. L'operazione resta particolarmente complicata, visto anche il suo passato in giallorosso.

(Radio Sei)