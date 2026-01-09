Calciomercato Roma, si scalda la pista Dragusin: previsti contatti con il Tottenham per un prestito con obbligo condizionato. Arriva anche la conferma dell'agente...

Anche l'agente di Radu Dragusin, Florin Manea, ha confermato l'interesse della Roma per il suo assistito. Ecco le sue parole rilasciate in esclusiva al portale romeno.

"La cifra è molto più alta di 15 milioni di euro. Tutto è possibile. Sono a Londra, siamo in trattativa. Non si tratta della Fiorentina, so che la Roma ha espresso il suo interesse per il Tottenham. C'è un altro club, non posso dirtelo, ma non è italiano. La prima volta, la Roma era interessata, non ho parlato direttamente con loro. Ho sentito che hanno inviato qualcosa al club. Devono prima raggiungere un accordo con il Tottenham, poi parlerò con loro. Stiamo aspettando, siamo qui e vedremo nei prossimi giorni".

(digisport.ro)

La Roma torna forte su Radu Dragusin, difensore in uscita dal Tottenham dopo un lungo infortunio. Il romeno, che in Serie A ha già vestito le maglie di Juventus e Genoa, avrebbe già dato il suo gradimento ad approdare nella Capitale. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo su X, nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra la società giallorossa e gli Spurs. La formula con cui si cercherà di impostare la trattativa è quella di un prestito con obbligo di riscatto condizionato.

