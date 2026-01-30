Calciomercato Roma, scatto per Sulemana: proposto all'Atalanta un prestito con obbligo. Il futuro del ghanese condizionato da Lookman

La Roma sembra aver virato con forza su Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta. Vista l'impossibilità di arrivare a Yannick Ferreira Carrasco, i giallorossi hanno puntato sul ghanese in forza alla Dea. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore la Roma sembrerebbe aver fatto uno scatto importante, proponendo al club bergamasco un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il futuro di Sulemana, però, è legato a quello di Ademola Loookman. L'Atalanta non vorrebbe privarsi del nigeriano, ma, stanno arrivando molte offerte dall'estero per l'ex Lipsia che ha chiesto di andar via. In caso di una cessione di Lookman, ovviamente, Sulemana resterebbe alla corte di Palladino.

