Calciomercato Roma: nuovi contatti con l'agente di Fortini. Nei prossimi giorni nuova offerta

Nuovi contatti fra la Roma e l'agente di Niccolò Fortini. I giallorossi proveranno a migliorare l'offerta alla Fiorentina, poi sarà il club viola a decidere il da farsi. La scadenza attuale del contratto è 2027, eventualmente il rinnovo verrà proposto a fine mercato. Lo riferisce Alfredo Pedullà.

