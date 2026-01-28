Clicky

Calciomercato Roma: nuovi contatti con l'agente di Fortini. Nei prossimi giorni nuova offerta

28/01/2026 alle 17:22.
niccolo-fortini-2

Nuovi contatti fra la Roma e l'agente di Niccolò Fortini. I giallorossi proveranno a migliorare l'offerta alla Fiorentina, poi sarà il club viola a decidere il da farsi. La scadenza attuale del contratto è 2027, eventualmente il rinnovo verrà proposto a fine mercato. Lo riferisce Alfredo Pedullà.