Calciomercato Roma: Disasi, pista concreta mentre il Milan frena

Il Milan sta temporeggiando sul prestito di Axel Disasi dal Chelsea, aprendo una chance concreta per la Roma che monitora da vicino il centrale francese fuori rosa a Londra. Disasi, classe '98 e sotto contratto fino al 2029, rappresenta un'opportunità di mercato per gennaio data la sua esclusione dai piani di Enzo Maresca.

Axel Disasi arrivò al Chelsea nell'estate 2023 per 45 milioni di euro dopo l'esperienza al Monaco, ma da allora è fermo ai box dopo aver rifiutato proposte dalla Premier per puntare al ritorno in Ligue 1, mai concretizzatosi. Il francese ha già dato disponibilità al Milan nelle scorse settimane, ma l'assenza di passi avanti rossoneri lascia spazio ad altre pretendenti.

La pista giallorossa è concreta: Gasperini ha chiesto a Massara un rinforzo centrale oltre a due attaccanti e un terzino sinistro al posto di Tsimikas. La Roma ha mostrato interesse concreto, con colloqui esplorativi, ma deve fare i conti con concorrenza da Milan, Juventus e club esteri come Lione.

Il Chelsea ha esaurito gli slot per prestiti extra-UEFA, rendendo impossibile un prestito secco senza liberare una casella, come confermato da Fabrizio Romano. Un passaggio a titolo definitivo risulterebbe troppo oneroso per la Roma, che valuta alternative senza accelerare al momento. Altre big di Serie A e Bundesliga osservano, complicando la corsa.

(tuttomercatoweb.it)