Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Zirkzee ribadisce il sì. Nuovi contatti nei prossimi giorni

La Roma continua a lavorare per portare alla corte di Gian Piero Gasperini Joshua Zirkzee. Come riportato dal tabloid inglese, l’entourage del centravanti avrebbe confermato al club giallorosso la volontà di trasferirsi in Italia nonostante l'addio di Ruben Amorim. Costato oltre 42 milioni di euro nel 2024, l'avventura dell'attaccante olandese al Manchester United è stata deludente: appena 9 gol e 4 assist in 63 presenze. Nonostante l’assist decisivo nell’ultimo pareggio contro il Leeds, il futuro del ventiquattrenne sembra ormai lontano da Old Trafford e la Capitale rappresenta la meta prediletta per rilanciarsi. L’agente di Zirkzee ha avuto contatti con diversi club negli ultimi mesi, ma il ritorno in Serie A è sempre stata l'opzione numero uno. Dopo la conferma della preferenza dell’attaccante, nei prossimi giorni la Roma effettuerà un nuovo approccio.

(teamtalk.com)