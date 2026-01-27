Calciomercato Roma: al rilancio per Wolfe. Tsimikas-Nottingham Forest per volere di Marinakis

Porte girevoli in casa Roma. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dopo il rifiuto del Wolverhampton alla prima offerta ufficiale presentata per David Møller Wolfe, i giallorossi starebbero studiando un rilancio di circa 2 milioni che accontenti il club di Premier League e che possa far approdare alla corte di Gasperini il terzino norvegese. Attualmente la prima proposta avanzata dai giallorossi era di circa 8 milioni di euro, cifra che non ha convinto gli inglesi che ne hanno chiesti almeno 20. Massara cercherà di far leva anche sulla volontà del giocatore, che ha già accettato la destinazione anche vista la situazione del club giallonero in classifica. Il Wolverhampton, infatti, è ventesimo in classifica con 8 punti dopo 23 partite e ormai ad un passo dalla retrocessione. Resta sempre in piedi la possibilità che Kostas Tsimikas possa finire al Nottingham Forest, su richiesta specifica del presidente Marinakis. Se la Roma trovasse l'accordo definitivo con i Wolves, arriverebbe poi il via libera per il ritorno del laterale greco al Liverpool. I Reds in queste ore stanno formalizzando l'uscita di Robertson verso il Tottenham.

LR24