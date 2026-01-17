Calciomercato, Bove verso il Watford: contratto di 6 mesi più opzione per estenderlo fino al 2031. Lunedì le visite mediche

Dopo la rescissione consensuale con la Roma Edoardo Bove è pronto ad iniziare una nuova avventura in Inghilterra. Come scrive Fabrizio Romano, il centrocampista ha già raggiunto un accordo con il Watford. Per lui contratto di 6 mesi più opzione per estenderlo fino al 2031. Previste per lunedì le visite mediche.
??? Edoardo Bove to Watford, here we go! Deal in place after verbal agreement done revealed last week.
Italian midfielder leaves AS Roma due to FIGC rules and restarts his career at Watford.
Six months initial deal plus option to extend until June 2031.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2026