Calciomercato, Bove verso il Watford: contratto di 6 mesi più opzione per estenderlo fino al 2031. Lunedì le visite mediche

17/01/2026 alle 13:09.
Dopo la rescissione consensuale con la Roma Edoardo Bove è pronto ad iniziare una nuova avventura in Inghilterra. Come scrive Fabrizio Romano, il centrocampista ha già raggiunto un accordo con il Watford. Per lui contratto di 6 mesi più opzione per estenderlo fino al 2031. Previste per lunedì le visite mediche.