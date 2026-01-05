Boniek: "Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR, non sono più i migliori al mondo. Ci vuole coraggio ad annullare il gol di Scamacca..."

RAI RADIO 1 - Zbigniew Boniek, ex centravanti della Roma e attuale vicepresidente della UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione radiofonica 'Radio Anch'io Sport' e tra i vari temi trattati ha aspramente criticato l'operato degli arbitri italiani. Ecco le sue parole: "Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR: non sono più i migliori al mondo. Se cominciamo a confrontare gli episodi, sembra quasi che non ci siano regole. In Udinese-Lazio è stato convalidato il gol di Davis dove un giocatore, per puro caso, stoppa un tiro in porta con la mano e poi segna nel giro di 6/7 secondi. Il VAR ha convalidato, dicendo che non c'è immediatezza. Ma poi se lo confrontiamo al gol annullato a Scamacca in Atalanta-Roma... in quel caso il guardalinee doveva alzare subito la bandierina. Poi l'azione prosegue e si sviluppa per altri 10/15 secondi. Ci vuole coraggio ad annullare un gol così. Sul gol di Scalvini se non si riesce a trovare niente al VAR, è giusto che venga confermata la decisione del campo, non bisogna trovare per forza qualcosa per cambiare la scelta. Un tempo si diceva: gli arbitri italiani sono i migliori al mondo. Ora non lo sono più e quando vengono chiamati al Var cambiano decisione al 100%. Così non va bene".