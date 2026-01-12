Bianchi: "Gasperini sta facendo molto bene alla Roma. Mercato? Difficile trovare attaccanti buoni a gennaio"

RAI RADIO 1 - Ottavio Bianchi, ex allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione radiofonica 'Radio Anch'io Sport' e si è soffermato su Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole: “Sta facendo come al solito molto bene, in una piazza difficile, con difficoltà di organico. Sta facendo bene come ha fatto in tanti anni a Bergamo: è un allenatore di grande esperienza e capacità”.

Il mercato della Roma?

“Gli attaccanti buoni a gennaio non si trovano: magari trovi alcuni che non va d’accordo con l’allenatore o che non ha giocato molto. Ma al giorno d’oggi i giocatori contano poco, sono i procuratori che contano”.