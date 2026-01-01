Atalanta-Roma: domani mister Gasperini in conferenza stampa alle 13.30

Sabato alle ore 20:45 la Roma affronterà in trasferta l’Atalanta nella penultima giornata del girone d’andata di Serie A. In vista di questa sfida, domani, venerdì 2 gennaio, alle 13:30 il tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa.La Roma dovrà ancora fare a meno di El Aynaoui e Ndicka, impegnati con Marocco e Costa d’Avorio agli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Successivamente i giallorossi torneranno in campo martedì 6 alle ore 18 allo stadio Via del Mare per sfidare il Lecce nella 19ª giornata di campionato
01/01/2026 alle 13:10.