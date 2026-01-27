AS Roma: nel Giorno della Memoria i ragazzi dell'Academy assistono a un cortometraggio (FOTO)

Sempre attenta anche ai temi sociali, la Roma oggi ha voluto sensibilizzare i ragazzi dell'Academy nel Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto. La nota de club:

In occasione del Giorno della Memoria del 27 gennaio in ricordo delle vittime dell'Olocausto, il Club ha voluto sensibilizzare i ragazzi dell'AS Roma Academy con una proiezione dedicata presso il campo 9 del Centro Sportivo Giulio Onesti.

Attraverso un cortometraggio che documenta le esperienze di bambini e adolescenti durante la persecuzione, la fuga, la vita nei ghetti e la deportazione, si è voluto fornire ai giovani calciatori giallorossi uno strumento in più per comprendere il passato immedesimandosi nelle vite spezzate dei coetanei del secolo scorso e costruire un futuro basato sull’inclusione.

Dopo la proiezione, prima dell’allenamento, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della Shoah.

Perché lo sport ha il potere di unire, ma la memoria ha il compito di proteggere quell'unione da ogni forma di odio.

(asroma.com)

