AS Roma: in arrivo una partnership minore con un'azienda di profumi arabi

Secondo quanto riferito da Filippo Biafora sul suo canale Telegram, la Roma sta per annunciare una nuova partnership minore con un'azienda araba di profumi. La notizia di una nuova possibile sponsorship era arrivata ieri dopo che Fabrizio Romano, probabilmente testimonial di questa campagna, aveva pubblicato un tweet con cuori giallorossi, bandiera italiana e bandiera dell'Arabia Saudita.